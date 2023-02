“Foi um covarde. Eu não quero ter um presidente que tem esse tipo de atitude”, dispara Roberto Justus sobre Bolsonaro

Em entrevista ao programa “Pânico”, da Jovem Pan, nesta segunda-feira (27), o empresário soltou o verbo sobre o político

Eita! Roberto Justus soltou o verbo e não rasgou seda para Jair Bolsonaro, ex-presidente. O empresário disse que se decepcionou com o comportamento do político e ainda o chamou de covarde por ter saído do país sem nem entregar a faixa presidencial.

“Que entregou o Brasil para a direita e para o Bolsonaro foi o Lula e o PT. Quem devolveu o Brasil para o Lula e para o PT foi o Bolsonaro com as bobagens que ele fez e que ele disse. Chega de bater, chega de bater na mídia, ele quer brigar com o veículo”, disse ele.

Justus ainda disse que Bolsonaro sofre com a influência de outras pessoas. “Ele ouve pessoas erradas, tem gente errada influenciado ele, Carluxos da vida. O eleitorado não quer gente machista, levantando placa de ‘Globolixo’, disparou.

“Se eu fosse eu teria chamado a rede nacional de televisão e abaixado os ânimos. Ele fez tudo errado, saiu do Brasil, não entregou a faixa, foi covarde, saiu do país. Eu não quero um presidente que tem esse tipo de atitude”, finalizou.