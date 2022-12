Foi roubado ou não foi? Motorista de van de Harry Styles foi rendido por homens armados

Live Nation Brasil informou que os instrumentos não foram roubados

Ai gente, precisava passar uma má impressão para o príncipe dos nossos corações? O que Harry Styles vai pensar do Brasil? Eu sei que minhas fofoqueiras amam o reizinho do pop, mas precisamos nos acalmar nesse momento. De acordo com a PM, os instrumentos do cantor britânico, que está de passagem pelo Brasil, foram roubados em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

Enquanto isso, a Live Nation Brasil informou que os instrumentos da banda do cantor seguem intactos e não foram roubados. “O transporte entre cidades não é realizado por vans e segue em normalidade. Não há qualquer alteração no show de Curitiba”, diz nota.

O motorista da van que levava os instrumentos informou que foi rendido por três homens armados na BR-116 e até então a polícia não tinha encontrado os suspeitos do ataque a ‘Love On Tour’.

Vale lembrar que o cantor tem show marcado em Curitiba nesta sábado (10). Esperamos que essa situação se resolva logo e que o show não seja cancelado. Estamos com o coração na mão.