Fofoqueira! Lívia Andrade constrange Key Alves ao vivo sobre seus relacionamentos e nós adoramos

A musa não deixou de comentar sobre a lista de peguetes da ex-BBB e ainda revelou que João Gomes, que estava presente, era um deles

Eu não me aguentei e corri para o meu grupo de fofoqueiras para contar detalhes sobre a torta de climão que Lívia Andrade serviu no Domingão. A musa recebeu Key Alves e Gustavo e não deixou de comentar sobre a lista de peguetes da jogadora de vôlei, ressaltando a presença de João Gomes no programa.

“Ela soltou uma lista de amor, de famosos que ela já pegou, que teve aqui fora que não gostou e tem gente que está até no programa”, disse Lívia.

Déa Lúcia ainda comenta: “Que que isso?”. A câmera chega a filmar João Gomes com a cara bem sem graça. Gustavo que lute!