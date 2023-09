Flora Matos critica vitória de Anitta: “Nunca paguei, nem dinheiro nem boquete para ter destaque”

A cantora usou o seu Twitter e não teve papas na língua na hora de falar sobre o discurso de Anitta diante a sua vitória no VMA, da MTV

Anitta deu o que falar diante a sua vitória no VMA. Flora Matos foi uma das artistas que criticaram a postura da cantora quando ela agradeceu a si mesma pelo trabalho duro ter gerado resultados. A artista ainda insinua que Anitta teve que pagar boquete ou dinheiro para ter destaque na carreira internacional.

“Uma vez falaram pra mim que pra chegar em tal lugar, eu tinha que me aproximar de fulana. Tem coisas que eu espero nunca ter que fazer. Pessoas de quem eu espero nunca precisar. Sonhos que talvez nunca se realizem, se não for na base do talento, da honestidade, e do respeito”, iniciou ela.

“Ela não quer ser comparada com alguém que chegou depois dela. Diz ela que capinou a p*rra toda então ela não pode admitir esse tipo de comparação. Pergunta o que ela fez pelas pessoas de que vieram antes dela”, alfinetou Flora, já que Anitta declarou recentemente não gostar de ser comparada com artistas novos.

“Eu nunca paguei, nem dinheiro, nem boquete pra ter nenhum tipo de destaque, então eu me orgulho muito do que eu construí até aqui”, completou.