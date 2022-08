Flay rasga elogios para Bruna Marquezine: “Ela sempre faz de tudo para estar presente”

Ex-BBB contou que ver o carinho e dedicação da atriz com Manu Gavassi deixou seu coração quentinho

Quem te viu, quem te vê, hein Flay? A cantora rasgou elogios pela sua conta oficial no Twitter para Bruna Marquezine, evidenciando que a atriz faz de tudo para estar presente nas conquistas das amigas. Ambas estiveram presentes no show de Manu.

“Gente a Bruna Marquezine é uma amiga do caralho, né? Não importa onde ela chegue, onde ela esteja, ela sempre faz de tudo pra estar presente apoiando as amigas dela, eu fiquei boiolinha vendo a dedicação e carinho dela ontem com a Manu o que deixou meu coração quentinho”, escreveu.

Gente a Bruna Marquezine é uma amiga do caralho ne? Não importa onde ela chegue, onde ela esteja, ela sempre faz de tudo pra estar presente apoiando as amigas dela, eu fiquei boiolinha vendo a dedicação e carinho dela ontem com a Manu o que deixou meu coração quentinho porque + — FLAY (@flaayoficial) August 16, 2022

“Me vi muito nela só sei ser amiga assim, sinto falta de relações assim hoje em dia desde que entrei nesse meio, sinto tudo tão artificial ou conveniente que me emociona encontrar amizades reais que não se importam com mais nada além do amor mútuo e genuíno”, completou.

A estrela da noite, Manu, ainda disse que esperava ver Rafa Kalimann no meio da plateia, será que ela foi?