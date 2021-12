Flay dorme na gaiola e dá trabalho para as amigas!

A ex-bbb Flay deu um bom trabalho para as amigas na festa Farofa da Gkay. A cantora bebeu demais e dormiu na gaiola do evento

Flayslane relembrou suas noites de festa no BBB e deu um trabalhinho para suas amigas.

De acordo com um vídeo da blogueira Rainha Matos, Flayslane, a ex-BBB que causava nas festas do reality, deu um trabalho bom para as amigas que à acompanharam na segunda noite de fervo da Farofa da Gkay.

A cantora foi filmada dormindo na gaiola da festa, literalmente pendurada. Enquanto a música rolava e os convidados se divertiam, a ex-BBB estava lá pendurada, sendo filmada por algumas pessoas que de certo, acharam a situação divertida.

Leia também Pequena Lo desabafa sobre polêmica com Azul Linhas Aéreas.

Em outros vídeos, de sua amiga Tainá Costa, Flayslane já está na piscina, de manhã… Thainá reclama que não vai cuidar de Flay e a outra garota que a acompanha diz que também não, pois ela já estava toda roxa e que a ex-BBB estava agressiva.

No Big Brother Brasil a cantora também causava bastante nas festas. Quem não se lembra da cena do xixi no tapete da sala? A cena teve grande repercussão nas redes sociais e muitos usuários e telespectadores do programa chegaram a pedir a expulsão de Flay… babado!

O fato é que todos nós temos um amigo ou amiga que passa da conta na bebida! Toda turma tem! Acontece nas melhores turmas bebês!

Cama, hidratação e alimentação leve para Flay, please!