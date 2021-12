Pequena Lo desabafa sobre polêmica com Azul Linhas Aéreas.

Pequena Lo esteve presente na Farofa da Gkay e comentou sobre a sua polêmica envolvendo a Azul linhas aéreas.

A influenciadora esteve presente na Farofa da Gkay e comentou sobre o ocorrido com Nana Rude.

Pequena Lo, a influencer que todos adoram, inclusive eu, Kátia Flávia, passou por uma situação extremamente desagradável. Ela não pode embarcar com sua scooter, sua motinha que usa para locomoção. O transtorno com a companhia aérea fez a influenciadora perder compromissos de trabalho e desistir de embarcar. Péssimo né?

Pequena Lo sendo enrevistada por Nana Rude. Foto: Reprodução.

Para piorar a situação, Lo foi tratada desta maneira no “Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”. Em declarações nas redes sociais ela se mostrou bastante chateada com o ocorrido.

Pequena Lo contou como se sentiu com o ocorrido. Foto: Reprodução.

No red carpet da Farofa da Gkay, Nana Rude recebeu a Pequena Lo para uma entrevista rápida, já que a influenciadora estava lá para curtir a festa! Questionada pelo blogueiro, Pequena Lo disse ter sofrido uma barra, que foi uma situação muito ruim! Mas também mandou seu recado: “Eu fiquei feliz ao mesmo tempo com a repercussão e que fique de lição não só pra essa companhia aérea, como para todos os lugares, transportes e tudo mais”.

Arrasou Lo! Que você seja cada mais uma voz para todos os PCDs!