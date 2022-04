”Vontade de expor uns machos casados nojentos que ficam no meu direct”, dispara Flay

Ex-BBB soltou o verbo no Twitter sobre os machos escrotos, sobrou até para os do BBB22

Manhã cheia de kiki, começando com Flay, que já não suporta mais os machos casados mandando direct para gata no Instagram. A cantora usou sua conta no Twitter para falar que dá vontade de expor todos eles. O ranço foi tanto que sobrou até para os machos do BBB22.

Sem papas na língua, a musa falou que tem NOJO desse tipo de coisa. E não é para menos né, minha gente.

Com vontade de expor uns machos casados nojentos que ficam no meu direct pra ver eles perdendo a pose, que NOJO que eu tenho! — FLAY (@flaayoficial) April 11, 2022

Calma que não acabou não, a cantora também deu sua opinião sobre a macholandia do BBB22. “Agora vai sair todas as mulheres de uma por uma até ficar só a macholandia então…. Brasil chacota, que Mico Brasil”, escreveu.

Agora vai sair todas as mulheres de uma por uma até ficar só a macholandia então…. Brasil chacota, que Mico Brasil, dropei faz tempo sem graça demais — FLAY (@flaayoficial) April 11, 2022

A gente já conhece o jeitinho Flay de ser, não duvido muito que ela solte algo sobre essas DM´s, porque no BBB já sabemos que para macho ela não vai votar não.