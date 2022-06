Flay revela que ficou com alguém da sua edição fora da casa:”Me fazia mal”

Cantora soltou o verbo e web apontou o nome de Felipe Prior como o motivo da confissão

Flay foi questionada em uma caixinha de perguntas se já tinha ficado com alguém da sua edição fora do Big Brother. A musa não fugiu da resposta clara e objetiva e sem citar nomes a gente já imagina de quem ela possa estar falando.

“Sim, fiquei presa nisso por muito tempo, me fazia mal, não me respeitava nem me queria, mas fazia questão de atrapalhar quem chegava na minha vida pra me fazer bem, até que encontrei alguém que me tratava como eu merecia e decidi me afastar pra viver meu relacionamento em paz, me afastei mas consegui manter carinho e amizade. Hoje, depois de umas situações que aconteceram e me decepcionaram muito recentemente (precisaram acontecer pra eu parar de botar a mão no fogo por que não me respeita) eu me arrependo super”, escreveu Flay.

Vale lembrar que Flay assumiu Felipe Prior logo após o final do BBB. Os sempre disseram que são muito amigos, mas pelo que a cantora escreveu nos stories eu desconfio que essa amizade possa não ser tão verdadeira assim… Relação tóxica que fala, né?

Perdeu Prior, mas pelo menos saiu do 0x0. Aloca!