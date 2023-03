Flávio Dino viraliza na web e prova que é o novo Rei do Deboche do Brasil

Título que já pertenceu a Felipe Neto, agora cabe direitinho ao Ministro da Justiça Flávio Dino após sua participação icônica na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara

A web não perdoa e já fez um apanhado dos melhores momentos do Ministro da Justiça Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça que rolou ontem (28) na Câmara dos Deputados. Os internautas apontam que Dino é o novo “Rei do deboche” do Brasil após falas ácidas, principalmente direcionadas a deputados bolsonaristas.

Flávio Dino viraliza na web com frases de deboche. (crédito: reprodução/twitter)

Em sua conta oficial no twiter, Flávio escreveu um agradecimento, mas não poupou a indireta: “Estive ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Agradeço pela oportunidade de expor as ações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, sob comando do presidente @LulaOficial .Muito obrigado àqueles deputados que agiram com respeito à Constituição e ao Regimento”.