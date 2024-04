Flávia Noronha passa por cirurgia às pressas: “Urgência”

Flávia Noronha, apresentadora do TV Fama, contou detalhes sobre o seu estado de saúde ao ser levada às pressas para o hospital. A apresentadora apareceu abatida em suas redes sociais e deu detalhes sobre o fato ocorrido, que dá-se pelo rompimento de uma de suas próteses.

“Bom dia gente, tudo bem? Estou aqui ainda no hospital. Pra quem não sabe, tive que fazer uma remoção do meu implante de silicone urgente. Estava sentindo muitas dores, estava mal, [seio] estava muito inflamado”, disse Flávia no domingo, 21.

“Coloquei a cinta agora, ainda estou tomando os remédios”, disse.Logo depois recebeu no quarto do hospital seu cirurgião plástico, que esclareceu o ocorrido: “O que a gente encontrou, que foi uma surpresa no exame. Apontava que tinha uma ruptura bilateral. A do lado esquerdo estava com uma ruptura muito grande, praticamente com o silicone já saindo pra fora da prótese”.

“A recuperação está super boa, a Flávia está ótima e já vai receber a alta hospitalar”, declarou o profissional. “Fiquei enrolando pra operar, mas uma hora falou ‘Chega! É uma urgência e antes que vire uma emergência, você faz rápido’”, falou a jornalista sobre o acontecimento.