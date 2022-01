Flávia Noronha se nega a dizer quem puxou seu tapete na Rede TV, mas internautas disparam: Lígia Mendes!

A apresentadora Flávia Noronha contou em podcast sobre os problemas que teve com uma certa pessoinha nos bastidores da Rede TV.

A apresentadora Flávia Noronha contou em podcast sobre os problemas que teve com uma certa pessoinha nos bastidores da Rede TV.

Tretas meus amores! O retrato dos bastidores da tv brasileira no podcast de Sergio Malandro e Luis França.

A convidada da vez foi a apresentadora Flávia Noronha, que dividiu a apresentação do Tv Fama com Nelson Rubens por anos. Flávia não está mais na emissora de Amilcare e Marcelo, mas resolveu contar sobre a amiga falsa que tentou prejudica-la dentro da Rede Tv.

Flávia contou que esta pessoa se fazia de amiga leal, com tapinha nas costas e tudo mais, mas que na verdade era uma falsa e com o tempo isso foi ficando muito claro. Inclusive quem a alertou sobre as atitudes da falsa amiga foi o apresentador João Kleber, que disse a ela que seu apelido era Tabacow, pois a fulana estava querendo puxar o tapete de Noronha… vai vendo…

A apresentadora contou que logo quando saiu do comando do Tv Fama, do seu camarim conseguia ouvir a fulana falando para alguém: “Tira foto eu como nova apresentadora do Tv Fama!” Flávia ainda definiu a pessoa como cruel, o cão! Falou ainda que nunca teve nenhuma discussão com esta pessoa e que o ódio foi gratuito!

Mas vocês acham que esta pessoa ficaria no anonimato? Se enganaram bebês! Os internautas começaram a enviar mensagens e a maior parte delas citava apenas um nome: Ligia Mendes!

Flávia Noronha não confirmou, pois disse que revelar nomes poderia render um processo! Mas a internet está aí né e aos olhos dos usuários nada passa despercebido!

Assista o vídeo:

Ui! Treta nervosa heim!