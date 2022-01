Pitaco da Kátia: Entenda por que Luciano foi eliminado do BBB22

O extremamente bonito foi o primeiro eliminado do programa com 49,31%

Na noite desta última terça-feira, (25), rolou a primeira eliminação do BBB22, que culminou o adeus à disputa de um milhão e meio de reais do extremamente bonito, Luciano Estevam. E como eu gosto é de dar pitaco, vou te explicar o motivo da eliminação.

Foto: Divulgação Globo

Desde a chamada, Luciano deixou claro que se achava extremamente bonito, que seu sonho era ser famoso nível Beyoncé — que nem Anitta conseguiu a proeza — e que queria ir no MC Donald’s e não conseguir comer por causa do assédio. A fascinação dele pela fama era algo mal visto tanto lá dentro quanto aqui fora. Ele não pensava em investir em sua arte do balé e muito menos na carreira de ator, somente na vida de glamour.

O CARA TÁ EM OUTRO PLANETA PÔ NÃO É POSSÍVELpic.twitter.com/ZvLRCdcT1n — LEGADÃO™ (@legadaodamassa) January 18, 2022

O bailarino, de 28 anos, explicou que a mãe quem o ensinou a querer fama, mas Luciano levou isso de um modo muito errado. Inclusive, Pedro Scooby e Maria conversaram sobre o assunto com ele, e não adiantou nada. E até essa vontade enorme de ser famoso o fez dizer uma frase muito forte: “Se eu voltar para onde moro, eu vou me sentir um merda”. A falta de gratidão com suas raízes pegou muito mal…

“Se eu voltar pra onde eu moro eu vou me sentir um merda”



O tanto que eu odeio esse Luciano não tá escrito #RedeBBB pic.twitter.com/4A15lLqBH5 — Dudu Guimaraes (@Dudu) January 21, 2022

Outro tempero que causou sua saída, foram as curtidas que dava em seu Twitter antes do programa. Coisas extremamente pornôs que deixaram os telespectadores assustados com o moço, já pegando ‘ranço’ desde o primeiro dia… Aqui ninguém é santo né? Mas era bem forte viu? Que inclusive, nem colocarei link aqui, porque a dona de casa não merece ver isso não!

Foto: Reprodução

E para encerrar, o Lu foi uma plantinha. Não falava muito, ficava mais excluído dos participantes e não deu tempero ao programa. Inclusive, na única festa que participou não mostrou seu lindo talento para a dança e dançou no paredão.

Luciano, eu desejo do fundo do coração que você jamais esqueça de onde veio e que consiga o reconhecimento pelo seu talento com a arte que não pode passar despercebido. Que você seja muito feliz e se sinta realizado com quem você é e com sua mãe! Sorte e sucesso!