Gente, acordei e já tomando meu café da manhã. Hoje é dia 1 de maio e me deparei com uma das fofocas mais mal contada que já vi na minha vida. A influenciadora Deolane contou que fizeram macumba na porta da casa dela. Mas cadê? A pessoa faz a macumba e não deixa o trabalho no local? Juro para vocês que estou tentando entender.

Vou colocar as imagens aqui para vocês, mas nunca que isso é macumba. Cadê as oferendas, os despachos? Deolane, para de pagar mico. Mulher , te preserva, pelamor.