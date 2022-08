“Fiquei feliz quando a minha mãe morreu”, diz atriz de iCarly

Jennette McCurdy deu vida a personagem Sam

Olha, se eu contar para vocês os babados que tem dentro da Nickelodeon e Disney juntas vocês ficam chocadas. Jennette McCurdy disse ter ficado feliz com a morte da mãe, lembrando que a loira contou que sofreu abusos físicos e emocionais pela própria mãe. O fato virou notícia no mundo todo, afinal a atriz chegou a ter crise de riso no funeral.

“Quanto você quer apostar que eles vão acabar caindo, que o corpo da nossa mãe vai rolar, se levantar e começar a gritar com a gente?”, um de seus irmãos disse, fazendo todos cair na gargalhada.⁠

A mãe da atriz morreu em 2013, vítima de câncer e foi diagnosticada quando a atriz tinha 2 anos de idade.