Fim do romance entre Sapato e Amanda? Suposto affair se pronuncia

Ivna Lopes usou as redes sociais para esclarecer a história que teve com o lutador de MMA, dizendo que chegaram a ficar, mas agora só amizade

Caminho livre para nossa querida Amandinha do BBB 23 curtir Cara de Sapato do jeito que ela quiser. Muito se falou que o lutador de MMA pudesse ter uma pessoa fora do reality. Trata-se de Ivna Lopes, que desmentiu o boato e disse que mesmo que os dois tenham ficado no passado, hoje, eles são só amigos.

A musa mandou uma mensagem no Instagram de fofoca ‘Gossip do Dia’. “Bom dia! Estou aqui para colocar um ponto final nessa história que estão fazendo com o meu nome. Eu e o Sapato ficávamos sim, porém hoje a única relação que temos é nada mais que a amizade”, declarou.

“Acredito que fui a última mulher que ele se relacionou porque a última vez que ficamos foi antes dele ser confinado, porém não temos nada”, finalizou.