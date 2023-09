Fim do mistério! Foto do pai do bebê de Suzane Von Richthofen é revelada

Trata-se do médico Felipe Zecchini Muniz de Bragança Paulista, interior de São Paulo

A polêmica Suzane Von Richthofen volta a ficar entre os assuntos mais comentados da web ao ter a foto do pai do seu filho revelada para a mídia. Trata-se do médico Felipe Zecchini Muniz de Bragança Paulista, interior de São Paulo. O doutor tem 40 anos e, de acordo com Ullisses Campbell, os dois estão vivendo juntos na residência dele.

Pra quem não sabe, Ullisses é biógrafo da história de Suzane e contou que ela estaria grávida de 14 semanas. “Os dois pombinhos se conheceram pelas redes sociais e Suzane se mudou de mala e cuia para a casa dele, num condomínio em Bragança Paulista. A assassina tem chocado a pacata população local ao fazer caminhadas matinais na calçada do lago Taboão, um ponto turístico do município”, afirmou o biógrafo.

A família do namorado de Richthofen não estaria aceitando bem o relacionamento. “O médico criou um impasse com a sua ex-mulher, com quem tem dois filhos. Também médica, ela não quer que suas crianças convivam com Suzane”, disse o Ullisses.