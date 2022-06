Open Beck?? Festa de Filipe Ret contou com maconha à vontade

Imagem de um balde cheio de cigarros de maconha movimentou a internet e chamou a atenção de alguns internautas

A primeira coisa que quero dizer aqui para vocês é que o uso de ilícitos é crime, e no Brasil sofremos uma grande consequência com o uso de substâncias como maconha, principalmente nas periferias. Claro que esse mercado se expandiu para todas as áreas, mas não deixa de ser crime com fiança e tudo. Não compactuo com essa atitude. Dessa vez errou feio, Filipe.

E a festa de aniversário do Filipe Ret que teve “Open Beck” 😂🔥 pic.twitter.com/HoIAvfXSlF — RAPRJ (@CanalRapRJ) June 23, 2022

Filipe Ret comemorou seu aniversário em grande estilo, pelo menos para ele, foi em grande estilo. O cantor completou 37 anos no dia 19 de junho e não deixou de comemorar em uma grande festa no Rio de Janeiro, contando com familiares e ex-BBBs.

Alguns internautas ainda apontaram que o uso de maconha só é crime para os pobres, porque quando é para os famosos o uso é liberado e a justiça se faz de cega. Errados não estão, né?