Filipe Ret comenta ‘top homens bom de cama’: “Pega ninguém e bate fofo”

Rapper não deixou de comentar que a realidade é bem diferente do que o que as pessoas pensam sobre sua aparência de pegador

Filipe Ret não deixou de comentar que a realidade da sua vida é outra e bem diferente do que o que os internautas acreditam ser verdade. O rapper comentou um tweet que trazia ele como um dos ‘homens com cara de serem bons de cama’ e disse que a realidade em que ele “bate fofo”.

Realidade: pega ngm e bate fofo https://t.co/Xb6MRmvhW6 — FILIPE RET (@FilipeRet) April 17, 2023

Diferente do que muitos imaginavam, Filipe não parece ter muita experiência no sexo, ou lida de uma forma bem diferente do que acreditávamos que fosse. “Realidade: Pega ninguém e bate fofo”, respondeu ele com humor.

O que devemos entender é que não há certo e errado na hora H, cada um tem seu estilo e eu não nego que tenho amigas que adorariam passar pelas mãos do artista. Aloca!