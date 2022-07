Filipe Ret é investigado pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes por tráfico de drogas

Aniversário do rapper com open maconha deu o que falar

Caros leitores, se muitos de vocês acreditavam que a Justiça, em relação às drogas, era seletiva de acordo com o dinheiro que as pessoas têm, preciso informá-los que não será assim para Filipe Ret. O open maconha no seu aniversário vai ser investigado pela DRE.

De acordo com o G1, a assessoria do cantor foi procurada diante do caso, mas não se pronunciou diante do fato. O que sabemos é que essa história será vasculhada até o fundo para que tudo seja esclarecido tim-tim por tim-tim.

Eu já tinha dito para vocês que o uso de ilícitos é crime (acho que isso nem é segredo para ninguém), com o burburinho na internet aumentou-se ainda mais as consequências diante do fato. Como diria Zé Felipe, tem foto, tem vídeo.

Não houve ainda a confirmação de prestação de depoimentos pelos convidados de Filipe, porém eu ainda venho dar mais informações para vocês.