Filhos de Wanessa Camargo vão morar com Isis Valverde

Um passarinho verde me contou que Wanessa Camargo está confinada para o BBB 24 desde quarta (03), mas só teremos certeza após a entrada da cantora no reality. Léo Dias me ligou hoje pela manhã para contar que os filhos da cantora ficaram com o pai, Marcus Buaiz, e Isis Valverde, atual namorada do empresário, enquanto a mãe fica confinada.

José Marcus e João Francisco vão morar na mansão do pai junto com sua noiva, a atriz Isis Valverde. Filho da atriz, o pequeno Rael também fará companhia para os dois enquanto a cantora permanecer no reality.

O empresário concordou em cuidar dos pequenos e apoiar a participação da estrela na competição. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que Wanessa foi convidada para o BBB – nas outras oportunidades, ela recusou o convite.