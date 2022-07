Filho mais velho de Leonardo não é convidado para aniversário de cantor￼

E olha que nem eu fui convidada pra esse evento. Na noite dessa segunda-feira, 25, foi comemorado na Fazenda Talismã, em Góias, os 59 anos do cantor Leonardo. Um evento intimista marcou a comemoração do aniversário do sertanejo. Além da esposa Poliana, o filho Zé Felipe e a nora Vírginia também eram os convidados.

O que chamou a atenção das pessoas foi a ausência do filho mais velho do cantor, o apresentador Pedro Leonardo. A esposa de Pedro, Thais Gebelein, contou nas redes sociais que não sabia da comemoração: “A gente não sabia que ter a comemoração”. Disse Thais em suas redes sociais.