Filho do líder do Comando Vermelho pede a liberdade do pai durante Lollapalooza

Gentee, neste domingo (24), o rapper brasileiros Oruam, também conhecido por ser filho de ninguém menos que do “líder máximo” do Comando Vermelho, Marcinho VP, que está preso desde 2006, por tráfico de drogas, resolveu homenagear o seu genitor, durante a sua apresentação no festival Lollapalooza.

Com uma camiseta branca, com o rosto de Marcinho e a palavra “liberdade” estampada nela, o rapper pedia a liberdade do líder do Comando Vermelho, o que causou um baita burburinho.

“Apenas um grito de um filho com saudades do pai”, legendou o cantor, em uma foto que foi publicada nas suas redes sociais para registrar esse momento extremamente marcante.