Filho do cantor Belo é preso por porte de drogas

Arthur não é o primeiro filho de Belo a ser preso. Sua filha, Isadora Alkimin Vieira, foi presa em 2020, acusada de fazer parte de uma quadrilha

Gente, que loucura. Na manhã desta terça-feira (13), o filho do cantor Belo, Arthur Paulo Vieira, foi preso pela polícia militar do Rio de Janeiro, por porte de drogas.

O jovem foi abordado pelas autoridades,que encontraram uma pequena quantidade de maconha com ele, na Rodoviária Novo Rio, enquanto, segundo a colunista Mariana Morais, esperava para pegar um ônibus para São Paulo.

O filho do cantor foi levado para a 4ª DP, no centro da cidade, onde prestará depoimento.

Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que um dos filhos do cantor se envolveu com problemas da justiça e acabou sendo preso. Em 2020, a filha do cantor Belo, Isadora Alkimin Vieira, foi presa em flagrante, acusada de fazer parte de uma quadrilha especializada em golpes por meios eletrônicos.