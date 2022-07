Filho de Deolane tomou a pílula do dia seguinte

Advogada contou a pérola do filho nos stories do Instagram

Quem nunca cometeu uma gafe assim? Eu não julgo! Deolane contou no stories que seu filho, Gilliard Santos, de 17 anos, tomou a pílula do dia seguinte junto com uma namorada.

“Você vai ser pai? Fala sério, eu tô assustada! Meu filho é inteligente, ele tinha uma namorada e comprou a pílula do dia seguinte e deu uma para ela e tomou a outra”, disse Deolane morrendo de rir.

Eu não me segurei e tive que rir do lado de cá também, claro. “Eu juro por Deus, vem duas pílulas, ele tomou uma e deu a outra para ela”, disse Deolane.

Para quem ainda não conhece, a pílula do dia seguinte é um método utilizado para evitar a gravidez depois de uma relação sexual. O medicamento não precisa de receita e pode ser encontrado em diversas farmácias, mas não consumido pelos homens. Aloca!