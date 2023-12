Filho de Zezé di Camargo apresenta provas após ser chamado de mentiroso

Igor Camargo apresentou novas provas em vídeo nas redes sociais de que não forjou os comentários feitos pelo perfil, que era de Graciele Lacerda

Tudo me diz que essa história vai dar muito pano pra manga! O filho caçula de Zezé di Camargo, Igor Camargo, publicou um vídeo nas redes sociais para expor publicamente as provas contra Graciele Lacerda. Igor mostrou os comentários pelo perfil de Priscila Dantas, perfil falso criado por Graciele.

“Estamos no Instagram da Wanessa. Aqui a postagem com comentário da Priscila Dantas [perfil fake do qual Graciele Lacerda é acusada de usar] que fez o ataque. Vou entrar na postagem. Qualquer um pode fazer de casa. Clica na data com botão direito, inspecionar e mostrar código html do site. Isso não dá para mexer, é do site. Isso aqui é o marcador do dia e hora da postagem”, começou ele.

“Só estou voltando nesse assunto, pois estão me acusando de usar “prints” manipulados/fraudulentos. Então aqui vai uma demonstração didática, para os “pseudo-peritos” verem que tudo que posto é verdade!”, disparou ele.