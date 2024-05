Filho de Zé Vaqueiro sofre parada cardíaca e volta à UTI

Amores, é com o coração apertado que venho dar essa notícia para vocês. Antes de ontem (16) contei para vocês que o pequeno Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro com a sua esposa Ingra Soares, finalmente havia ganho alta hospitalar, após ter ficado internado desde o seu nascimento, devido a uma má formação genética que o fez ficar nove meses internado

Porém, infelizmente, através dos mesmos instagrans que anunciaram sua alta, ontem (17), o casal anunciou que, apenas um dia depois de deixar o hospital, Arthur foi vítima de uma parada cardíaca e teve que voltar para a UTI da unidade médica.