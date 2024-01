Filho de Zagallo fala sobre a briga com os irmãos pela herança do pai

Vish! A família de Mário Jorge Lobo Zagallo está em pé de guerra após a morte do astro e a abertura do testamento. A disputa acontece entre os filhos, após o ex-jogador ter deixado boa parte da herança para o filho caçula, Mário César, de acordo com o jornal Estadão.

Em entrevista ao Estadão, Mário César disse que a briga dos irmãos começou há alguns anos e que foi ele quem cuidou do pai nos últimos tempos. “Eles [os irmãos] estão querendo aparecer após sete anos. Fui eu quem cuidou do meu pai esse tempo todo. Tem um documento assinado pelo meu pai dizendo que não queria a visita deles nas internações”, disse ele.

Mário César ainda disse ao jornal que seu pai teria dito que preferia não deixar herança para os outros filhos, mas teve que seguir a lei.