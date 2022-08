Filho de Xandy e Carla Perez trabalha desde os 16 anos: “Fazia carga e descarga da van e arrumava tudo nas prateleiras”

Filhos do casal chocam web por trabalharem desde cedo

Não faz muito tempo que Camilly Victoria, filha de Xandy e Carla Perez, chocou a web contando que trabalhava de recepcionista em um salão. O pai de Camilly e Victor contou para a revista ‘Quem’ que os filhos trabalham desde cedo e que ele e Carla sempre se preocuparam com a educação dos filhos, não deixando de mostrar como o trabalho é importante.

“O primeiro trabalho de Victor foi aos 16. Agora ele está com 18 e quase brigou comigo para trabalhar. Não porque eu não quisesse, mas estava dividido com a questão do estudo, pois fiquei preocupado dele tirar um pouco do foco”, iniciou Xandy.

O cantor ainda contou que o trabalho era em uma distribuidora de carne, como ajudante do motorista. Enquanto a filha, Camily concilia a carreira de cantora com o trabalho como recepcionista em um salão de beleza na Flórida.

“Quando a gente levou os meninos para os EUA, para estudar, descobrimos que era normal os adolescentes trabalharem para ganhar uma grana. A gente sempre incentivou eles nas buscas pelos objetivos, independentemente dos pais famosos, com condição diferente, e o grande reflexo disso vem quando eles decidem trabalhar”, contou.