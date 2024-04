Filho de Rodriguinho pede a namorada em casamento durante show

Aiiiin, como o amor é lindoooo! Nesta segunda-feira (22) o filho do cantor e ex-BBB Rodriguinho e também cantor, Gaab, utilizou as redes para compartilhar com os seus fãs uma grande evolução em sua vida amorosa.

Durante a sua participação na gravação do DVD de seu tio, o cantor Mr. Dan, Gaab realizou uma belíssima surpresa para sua namorada Michelle Alveia. Pedindo para que ela subisse no palco durante uma de suas músicas, ele a pediu em casamento, o que a deixou completamente emocionada.

“Ahhhhh que alegriaaaaaa. Obrigado meu Deus por proporcionar esse momento maravilhoso! A menina que me conheceu adolescente, a mulher que me transformou em um homem, a mãe das minhas filhas, e agora apresento a vocês minha esposa, @michellealveia te amo muito, obrigado por permitir cuidar de você pelo resto da minha vida”, legendou o cantor