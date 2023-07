Filho de Rita Lee revela ajuda de Hebe Camargo à mãe após roubo

Bento Lee contou, em entrevista ao The Noite, no SBT, que a cantora recebeu o apoio de Hebe quando teve o seu caminhão de equipamentos roubados

O caso aconteceu em 2008, mas só tivemos conhecimento do que realmente aconteceu, agora! Bento Lee esteve no The Noite e contou que Hebe Camargo e Rita Lee se tornaram grandes amigas. O filho de Rita ainda conta que a loira do SBT ajudou a família quando tiveram um caminhão de equipamentos roubados em 2008.

“Guitarras, bateria, baixo, limparam o caminhão. E aí a gente ficou sem instrumentos para fazer show. Foi quando a Hebe entrou em ação e comprou uma guitarra para a minha mãe, que foi apelidada de ‘Gracinha’. Até os últimos shows, essa guitarra estava na estrada. Agora aposentou. Hebe foi uma referência para a minha mãe”, contou.

O momento complicado na carreira de Rita só deu a volta por cima por causa da ajuda de Hebe Camargo, que faleceu em 2012.