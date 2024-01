Filho de Renato Russo pede remoção de vídeos bolsominions por ideologia alheia ao pai

O filho de Renato Russo, Giuliano Manfredini, enviou uma notificação na justiça para remoção dos vídeos bolsonaristas do Tik Tok com a música de seu pai de fundo. Alguns vídeos usam a música ‘Que País é Este’ para promover o conteúdo diferente do que Renato pregava.

No documento, Giuliano afirma que as postagens têm “caráter político e ideológico alheios” aos defendidos pela artista ao longo de sua vida e sua carreira.

Alguns vídeo trazem frases como: “comunista Flávio Dino é aprovado em sabatina e irá para o STF”, “o Brasil não tem mais conserto” e “milhões de votos silenciados”, em referência à decisão que tornou Jair Bolsonaro inelegível.