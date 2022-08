Filho de Pedro Scooby e Piovani sobe no palco em festival no Rio

Achei tão fofo o Scooby com os filhos. Ontem, 31, o surfista Pedro Scooby levou os filhos Dom, Bem e Liz para o Festival Vibra, no Rio de Janeiro. O que mais impressionou o púbico foi a interação de Dom, filho mais velho de Pedro com Luana Piovani, de apenas 10 anos no palco com o cantor Mc Cabelinho.

“Tive que postar no feed!! Mc Cabelinho você é diferenciado! Melhor foi no final o Dom falando pro Cabelinho que era o cantor predileto dele! ❤️🙏🏼” agradeceu Scooby em seu perfil do Instagram.