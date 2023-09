Filho de Mick Jagger pode não herdar fortuna bilionária do pai

Lucas Jagger, de 24 anos, é um dos oito filhos do vocalista do Rolling Stones com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez.

O vocalista do Rolling Stones, Mick Jagger soltou o verbo sobre o que pretende fazer com toda a sua fortuna, avaliada em US$ 500 milhões – cerca de R$ 2,5 bilhões, na cotação atual. O cantor, descartou qualquer possibilidade de dividir o patrimônio com os filhos, incluindo Lucas Jagger, fruto do relacionamento com a apresentadora brasileira Luciana Gimenez.



Durante uma entrevista ao The Wall Street Journal, o astro foi questionado sobre a possibilidade de venda do catálogo da banda, e deu a entender que prioriza as instituições de caridade ao invés de seus herdeiros.

“As crianças não precisam de US$ 500 milhões para viver bem, vamos lá”, disse Mick Jagger.