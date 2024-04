Filho de Marcelo Rezende conta episódio de abuso de ex-namorada do pai

Diego Esteves, filho de Marcelo Rezende, contou detalhes sobre um episódio de abuso que sofreu quando tinha 8 anos de idade. O jornalista deu a declaração no A la Tarde, programa que apresenta na emissora argentina America TV, após noticiar um caso similar.

“Eu tinha oito anos e por alguns minutos fiquei aos cuidados de uma ex-namorada do meu pai. Uma mulher que tinha 40 anos. Acho que ele tinha ido comprar alguma coisa para comer, estava passando férias no Brasil, e fiquei sozinho com essa mulher. Vou contar isso para que o mecanismo [de um abuso] seja compreendido”, falou Diego.

De acordo com o jornalista, tudo começou com uma brincadeira. “Ela começou a jogar bola comigo num quarto. No momento em que o jogo termina… eu me lembro perfeitamente. Ela estava com meia arrastão preta e com uma minissaia. Ela me sentou no colo dela e começou a dizer me acaricia aqui, começa no joelho, continua pela coxa e quando a situação ia continuar, meu irmão entrou e nesse momento a situação foi interrompida”.