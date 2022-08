Filho de Karina Bacchi não tem registro paterno na certidão

Aí gente, acho muito complicado esses casos que envolvem filhos, parece que que alguns pais que nem pensam nos filhos, só pensam em prejudicar o ex. Após troca de farpas entre Karina Bacchi e Amaury Nunes, envolvendo o filho Enrico, o colunista Leo Dias, publicou em sua página no Metrópoles, que Amaury Nunes não tem o nome de pai na certidão de Enrico.

Segundo o colunista, o processo estava em andamento para a inclusão de paternidade, mas não foi concluída. Amaury pede para ver o filho, e afirma que não tem contato com a criança desde abril de 2022.

Karina engravidou de Enrico por meio de uma Fertilização In Vitro, na época ela não queria se envolver com ninguém, mas tinha o sonho de ser mãe. Pouco tempo depois do nascimento do filho, Karina começou o relacionamento com Amaury, ela mesmo convidou ele para ter a adoção afetiva do filho.