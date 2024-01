Filho de Claudia Alencar revela que ela não anda mais

Yann Hatchuel quebrou o silêncio e completou o boletim médico que saiu sobre sua mãe, Claudia Alencar. O filho da atriz revelou que ela já não consegue mais andar e por isso segue internada no hospital. Vale ressaltar que ela está internada desde dezembro do ano passado e segue sem previsão de alta.

“Fico aliviado que a infecção bacteriana está bem controlada, mas agora me preocupo com esse novo problema. Mesmo após a cirurgia e com a infecção em estado mais agudo, minha mãe andava bem. À medida que esse mês foi passando, dores começaram a surgir e piorar. Nesse momento, ela não está mais andando. Torço muito que consigam desvendar o diagnóstico para poderem tratar o que acontece. Está muito difícil”, disse ele.

Em nota: “A Sra. Claudia G. Alencar segue internada, mantendo o quadro clínico estável e melhora laboratorial, em uso dos mesmos antibióticos. Sendo submetida a novos exames para esclarecimento de síndrome dolorosa. Por ora, sem previsão de alta hospitalar”, informaram.