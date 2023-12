Filho de Claudia Alencar revela que a mãe foi extubada: “Ainda é grave”

O meu chá das 17h com minhas fofoqueiras do Leblon foi recheado de notícias, e não deixamos de falar de Claudia Alencar, a atriz que está enfrentando um quadro complicado de infecção bacteriana. Yann Hutchuel, filho da atriz, falou sobre o quadro de saúde da mãe em um comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da artista.

“A última atualização que tive é que extubaram ela hoje de manhã e estão esperando para ver como vai reagir. O estado dela ainda é grave e ela segue na UTI, mas os exames clínicos continuam a apresentar melhoras. Ainda precisamos esperar o resultado novo da cultura que deve sair em três dias”, declarou o filho de Claudia Alencar.

No último sábado, 23, ele conversou com a CARAS Brasil e desabafou sobre o estado de saúde da mãe: “Está difícil, mas ela é muito guerreira”. “A situação é grave. Minha mãe está internada desde domingo, 17, com uma infecção bacteriana barra pesada. Infelizmente ainda não tenho novas atualizações no quadro clínico”.