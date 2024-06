Filho de Chrystian rebate críticas ao tio após a morte de seu pai

Amores, desde que a morte do cantor Chrystian, integrante da dupla Chrystian e Ralf, foi anunciada o seu irmão e ex-companheiro de carreira tem sido alvo de diversas críticas, principalmente após Ralf ter realizado um show dois dias depois da morte do cantor.

Diante disso, afirmando que não se importa com o falatório do povo, em entrevista ao jornalista Geraldo Luís, o filho de Chrystian e sobrinho de Ralf, Flávio Alexandre, rebateu as críticas que o tio tem recebido.

“Ele estava desmontado. Na hora que ele entrou no palco, ele se recompôs, parecendo que estava recebendo uma energia tão positiva do público, com ele ali, que ele conseguiu cantar conforme dava”, iniciou Flávio, que concluiu: “E, quando acabou o show, ele saiu do palco e teve que se apoiar. Ele desmontou depois do palco. E o povo está falando que ele não se importa com o irmão… Cara, tem gente com pedra no coração”.