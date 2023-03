Filho de Canisso fala sobre a morte do pai: “Sempre será meu herói”

Baixista da banda Raimundos morreu aos 57 anos e seu filho, Pedro Toscano, usou as redes sociais para falar sobre o assunto

A morte de Canisso, da banda Raimundos, mexeu com as minhas fofoqueiras de uma forma bem triste. O filho do cantor usou as redes sociais para desabafar sobre tudo que estava rolando em relação à morte de seu pai, na segunda (13). Pedro Toscano disse que o baixista sempre será seu herói.

“Eu não tenho palavras para descrever o que estou sentindo, a sensação que eu nunca terminei de restaurar o carro dele, mas mesmo assim ele se orgulhava tanto de mim”, disse.

O filho ainda publicou imagens de uma videochamada que fez com o pai. “Ele sempre gostou de fazer as zoeiras dele, está em um lugar muito melhor agora tocando seu lendário baixo”, destacou.