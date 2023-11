Filho de Bárbara Evans ganhará alta da UTI

Recentemente a modelo deu à luz a dois gêmeos, onde, um deles acabou tendo algumas complicações.

Meus amores, olha que ótima essa notícia que acabei de receber. Recentemente, a modelo e ex-Fazenda Bárbara Evans deu à luz aos gêmeos Álvaro e Antônio, que são frutos de sua relação com o empresário Gustavo Theodoro, porém, infelizmente, um dos pequeninos teve que ter alguns cuidados especiais.

Tendo ficado alguns dias na UTI, nesta quarta-feira (29) a influenciadora utilizou as suas redes sociais para atualizar os fãs sobre o quadro clínico de Álvaro e informar que ele está prestes a ir para o quarto.

“Está respirando super bem, graças a Deus! Ele está só com a sondinha para tomar o mamar, o leitinho. Hoje ele fica em observação para ver se vai continuar com a respiração boa e amanhã ele está no quarto com a gente”, revelou a modelo, completamente empolgada com a novidade.