Filho de Arlindo Cruz se preocupa com relacionamento da mãe, Babi Cruz

Kauan Felipe Cruz apontou que houve falta de cuidado com a imagem do pai, principalmente pelo fato de que Arlindo foi destaque no carnaval

Fábia Oliveira segue conseguindo cutucar a fofoca e deixá-la ainda melhor para as fofoqueiras de plantão. A jornalista conversou com Kauan Felipe Cruz, filho de Arlindo Cruz, e não deixou de falar sobre o namoro de sua mãe. “Acho que há um pouco de falta de cuidado com a imagem do meu pai, uma pessoa querida por muita gente, e que se encontra doente e sem condições de se defender publicamente. Acabamos de sair de um carnaval onde ele foi protagonista na avenida e na apuração”, explicou o herdeiro. Para quem não sabe, Arlindo sofreu um Acidente Vascular Cerebral em 2017 e agora Babi diz que está na na hora de viver sua vida ao lado de outra pessoa.