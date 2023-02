Filhas de Glória Maria falam sobre a mãe: “Ela era uma pessoa muito engraçada. Minha mãe foi muito importante para o Brasil inteiro”

Laura e Maria estiveram no especial do Fantástico que prestava homenagens para a jornalista colega de profissão

Quem não se emocionou com Laura e Maria falando da mãe, Glória Maria, que faleceu na semana passada, não deve ter coração. As meninas disseram que estar ali para relembrar da mãe era um papel importante, ressaltando a importância de Glória para o Brasil.

“Ela era uma pessoa muito engraçada. Minha mãe foi muito importante para o Brasil inteiro. A gente deveria estar aqui para falar sobre ela e representar um pouco mais”, disse Maria.

As filhas disseram que Glória ainda falava sobre os casos de racismo que já sofreu. “Ela já foi para muito lugar que eu já quis ir. Sempre que ela viajava, ela pegava um batom. Ela viajava e a gente estava dormindo. Então, ela escrevia no espelho: ‘mamãe foi viajar, eu te amo’. A gente ia no quarto dela e falava boa noite, e ela conversava com a gente sobre tudo, as viagens, os casos de racismo que ela já sofreu…”, disse.

As duas ainda leram cartas para a mãe, ressaltando a sua luta e revelando o desejo de estarem perto da jornalista. Força meninas!