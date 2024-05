Filhas de Brad Pitt deixam de usar o sobrenome do pai

Fofoca internacional para aquelas que gostam de mal feito. Aloca! As filhas de Angelina Jolie e Brad Pitt deixam de usar o sobrenome do pai depois de um embate acirrado nos tribunais diante da separação do casal mais famoso de Hollywood. Segundo a revista People, as filhas do artista deixaram de usar o sobrenome Pitt e passaram a adotar somente o sobrenome de sua mãe, Jolie.

Em novembro de 2023, a primogênita do ex-casal, Zahara, de 19 anos, se apresentou apenas como Zahara Marley Jolie em um evento da faculdade. Sua irmã Shiloh, de 18, também adotou apenas o Jolie em sua conta privada na rede social. E recentemente, Vivienne, de 15 anos, entrou na onda de suas irmãs mais velhas.

De acordo com o veículo, Vivienne teria sido creditada apenas como Vivienne Jolie no musical da Broadway ‘The Outsiders’, protagonizada por sua mãe, onde ela trabalha na produção. No entanto, não se sabe se a caçula teria alterado seu nome legalmente.