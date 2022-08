Filha recém-nascida de Juliano Cazarré recebe alta após tratamento cardíaco

E todos nós oramos pela pequena Maria Guilhermina. Nesta segunda-feira, 01, a filha mais nome de Juliano Cazarré recebeu alta após um mês internada para um tratamento no coração. A pequena nasceu com Cardiopatia Congênita, chamada Anomalia de Ebstein. O problema foi descoberto durante os exames pré-natais. Ele e a esposa foram para São Paulo para ela nascer com uma equipe especializada.

Cazarré chegou a pedir orações para a filha nas redes sociais e viralizou o pedido. Agora a Maria Guilhermina pode ir para casa e ficar junto com a família e com os irmãos.