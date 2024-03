Filha de Sabrina Sato mostra simpatia ao brincar com Nicolas Prattes

Sabrina Sato aproveitou o final de semana para curtir em família, com o seu novo namorado, Nicolas Prattes. A musa mostrou detalhes em registrou de sua filha, Zoe, brincando com o ator na maior intimidade e sem problemas na relação. Vale ressaltar que os dois assumiram o relacionamento recentemente.

Zoe aparece bastante sorridente andando em um carrinho de golfe, dirigido pelo artista. Ela chega a dar tchauzinho para a câmera.

Nicolas também dividiu com os internautas o momento descontraído com a enteada. Em seus stories no Instagram, ele mostrou que se divertiu bastante no passeio ao lado da pequena Zoe e de outras crianças.