Filha de Pelé faz tatuagem em homenagem ao pai

Celeste Nascimento, filha caçula do rei do futebol, tatuou a dedicatória que o pai fez aos 82 anos

Não deixo de me emocionar com as histórias de Pelé, o nosso eterno rei do futebol. A filha caçula do jogador fez uma homenagem para o pai em forma de tatuagem, colocando no seu corpo a dedicatória que o craque da bola fez aos 82 anos de idade. Vale ressaltar que Pelé faleceu depois de travar uma batalha contra o câncer de cólon.

“Para Celeste, com amor, do seu Papi”, mostrou Celeste no seu perfil do Instagram a frase do seu pai eternizada em sua pele. A filha ainda completou a tatuagem com três corações, referindo-se a cidade natal do pai, Três Corações, MG.

“Meu lindinho, minha vida, meu amor. Sempre comigo”, escreveu Celeste na legenda. Vale ressaltar que a filha é fruto do segundo casamento de Pelé com Assíria Nascimento, com quem foi casado de 1994 até 2008.