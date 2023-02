Filha de Olavo de Carvalho responde o que ele diria para a vitória de Lula nas eleições

Filha do político disse em entrevista para a ‘Central de Comunicações da Capital de Pindorama’ que ele xingaria muito

A entrevista de Heloisa de Carvalho na CCCP deu o que falar no meu grupo de fofoqueiras do Leblon. Para quem não sabe, ela é filha do polêmico Olavo de Carvalho. A filha do político disse o que o seu pai responderia diante da vitória de Lula nas eleições.

“Eu fui muito boca suja na infância e o Olavo abominava, mas depois ele virou um boca suja. Ele dizia assim: ‘Vai tomar no c*, Lula o ladrão?’ Mas quem é Olavo para dizer isso, né?”, disse Heloisa.

Olavo faleceu em janeiro de 2022 e a causa da morte ainda não foi divulgada na mídia, mas oito dias antes ele teve Covid-19. Heloisa ainda conta que tem muito bafafá dentro desse assunto sobre a morte do pai.