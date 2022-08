Filha de Juliano Cazarré volta à UTI

Pequena foi internada às pressas na última quinta (11)

Ai meu Deus, essa é uma das notícias que leva um pedaço do meu coração junto com ela. A filha caçula de Juliano Cazarré, o nosso Alcides em Pantanal, foi internada às pressas na UTI nesta quinta (11) em São Paulo. De acordo com a esposa do ator, Letícia, a filha precisou passar por um cateterismo e precisou colocar um stent, para desobstruir a artéria.

Para quem não sabe, a pequena foi diagnosticada com anomalia de Ebstein, que caracteriza uma malformação congênita em uma das válvulas do coração responsável pelo fluxo sanguíneo do órgão.

Na quinta, os outros dois filhos do casal, Gaspar e Madalena, haviam ido conhecer a irmã no hospital. “Ontem nossa pequena Maria Guilhermina voltou para a UTI inesperadamente. Ela estava bem, mas a saturação baixou, começou a oscilar e nossos (super!) médicos ligaram o sinal amarelo e preferiram internar para cuidar dela de perto”, escreveu Letícia.

Melhoras para a pequena, que tudo fique bem!