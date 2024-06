Filha de Juliano Cazarré volta a ser internada após intercorrências 

Amores, é com um enorme aperto no coração que venho trazer essa notícia para vocês. Após passar por uma intercorrência, a filha do ator Juliano Cazarré e da biologa Letícia Cazarré, a pequena Maria Guilhermina, teve que ser novamente internada.

Através de seus stories, ontem (03), Letícia já havia informado ao público que a filha estava passando por alguns problemas de saúde, levantando a hipótese de uma possível internação.

“Hoje a Guilhermina teve mais uma intercorrência. Estamos observando de perto e rezando pra que ela estabilize e possa ficar em casa, mas há chances de ter que ir para o hospital… Enquanto isso, eu não posso deixar de me preocupar, ansiar por respostas que talvez nunca cheguem e de me recolher interiormente. Nessa montanha russa que é ser mãe de uma criança com diversas complicações de saúde, nunca a minha mente está descansando, nem meu coração, relaxado. Vivo em alerta e fazendo o possível para não errar”, publicou a mãe da pequenina, que, infelizmente, estava certa.

Nesta terça-feira (04), a bióloga publicou atualizações sobre a filha, revelando que, após apresentar sinais de dessaturação e febre, Guilhermina teve que ser hospitalizada novamente.

“Guilhermina está precisando fazer exames pra gente descobrir porque ela está dessaturando, com esforço respiratório e febre, por isso vai pro hospital agora com o papai Cazarré. Nossa equipe de médicas, fisios e técnicas está fazendo de tudo, mas chega uma hora em que o hospital fica mais seguro do que a casa. Então vamos! Rezem por ela”, pediu a esposa do ator.